 Advertisement
  • 2017年1月13日 星期五
  • 16º
  • 79%
熱門： 張繼聰曾俊華景泰苑海洋公園志燊

日報新聞 > 中國

﻿雲南縣官駕車撞死兩高官

2017-01-13 列印
　　雲南臨滄發生致命車禍，造成兩人死亡，而肇事司機是一名縣級官員。事發在前晚約八時，雲南省臨滄市鎮康縣縣委統戰部副部長蔣鉗虎，駕車駛經南傘口岸與園區一號路連接線約一公里處時，汽車疑失控衝上行人路肇事，撞到路過的縣國稅局副局長袁永康、辦公室主任羅桂君，二人當場證實死亡。鎮康縣政府高度重視，指派縣政府分管副縣長迅速趕往現場做好善後處置。公安機關已控制蔣鉗虎，是調查意外成因，且不排除事件涉及官場糾紛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd