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﻿內地春運展開 總客運量料增2.2%

2017-01-14 列印
■為期四十天的春運昨正式展開。新華社
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　　內地一連四十天的春運昨日正式展開，各大城市火車站、長途巴士站迫滿回鄉人潮。

　　北京首班春運火車，昨凌晨由北京開往重慶，標誌歷時四十天的春運正式展開。當局預計，今年春運總客運量達二十九億七千八百萬人次，較去年增長百分之二點二；又指，由於局部地區或會出現雨雪冰凍、大霧等天氣，會令列車班次延誤。

　　北京站附近有黃牛黨聲稱提供「代購服務」，買家提供姓名、身份證號碼等資料，並支付一百元人民幣手續費，便可代購車票。當局提醒，黃牛黨只是騙取心急回鄉者的手續費。
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