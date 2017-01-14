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﻿四川男童困充氣城堡窒息亡

2017-01-14 列印
　　四川發生罕見意外，一名男童困在放氣的充氣城堡窒息身亡。該名七歲男童上周六獨自離開住所，到廣場玩耍後失蹤，家屬遍尋不果，報警求助。男童失蹤消息之後在網上廣泛流傳。當地一名經營充氣城堡商人周三晚看到尋人啟事後，發現事發地點正是自己經營位置，於是折返廣場，打開已放氣充氣城堡，發現男童遺體，向警方自首。警方估計，城堡放氣時男童未有及時離開，加上商人放氣前未有仔細檢查，導致男童被困通道內窒息死亡。
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