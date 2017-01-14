﻿四川男童困充氣城堡窒息亡

政務司司長林鄭月娥辭職，準備參選特首，見到一眾議員的評論，頗有大開眼界之感。其中公民黨譚文豪，批評林鄭不尊重制度與人民，「比梁振英更邪惡」。有時覺得政客說話，真是充滿創意。 昨晚出席一個公營機構的飯局，酒酣耳熱，說話率真。在座有政經猛人、有記者組織代表、有商界人士、有公關阿姐、當然也有傳媒老總。大家講到美國總統當選人特朗普首場記者會，特朗普在記者會上拒絕回應CNN記者的提問。特朗普指責CNN及網媒Buzzfeed，對他的批評是作新聞，CNN記者鍥而不捨，繼續提問，特朗普則堅持不作答，雙方僵持了一段時間。其實特朗普罵記者有前科，他當選之後不久，有一次在特朗普大廈與電視主播和媒...

2017-01-14