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﻿網傳廣西失禁老婦住豬舍

2017-01-14 列印
　　網上近日流傳一輯相片，廣西一名年逾九旬老婦，被關押在一個面積不足十平方米豬舍內生活。內地傳媒報道，該名九十二歲老婦與兒媳同居，老婦在豬舍內吃飯、睡覺、便溺，且渾身傳出惡臭。村民不忍向村官告發，官員屢勸老婦兒媳無效，再向上級匯報，鄉政府隨即派員到場調查後，發現老婦居住環境惡劣，將她送到醫院治療。老婦兒子聲稱，其母得知自己大小便失禁，為免染污住所，自願搬到「廚房」居住。
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