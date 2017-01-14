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﻿早產婦客機誕下女嬰

2017-01-14 列印
　　山東航空一班客機，日前變身空中產房。該班航機周三晚由南韓首爾起飛前往青島，客機起飛五分鐘後，有乘客通知機組人員，表示有女乘客身體不適，機組人員到場了解時，發現該名孕婦腹部劇烈疼痛，並出現早產跡象，遂報告機艙經理，經理要求各人準備毛氈、枕頭、熱毛巾、氧氣罩等用品。結果在兩名曾有護理經驗的乘客、機組和地面工作人員協助下，婦人順利誕下女嬰，飛機之後折返首爾，由救護車將母女二人送院檢查。
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