 Advertisement
  • 2017年1月16日 星期一
  • 16º
  • 82%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 中國

﻿維權律師李春富突獲釋 確診精神分裂須入院 內地維權律師李春富前年八月被當局拘捕後，上周突然獲釋回家。中國維權律師關注組日前表示，被關押逾五百天的李春富，到醫院接受身體檢查時確診罹患精神分裂症，須住院治療。

2017-01-16 列印
        李春富於二○一五年八月被當局帶走調查，是「 七○九大拘捕」維權律師之一，其兄嫂、維權律師李和平妻子王峭嶺透露，北京公安上周四傍晚五時將李春富送抵家門，並告知家人，當局批准他保釋候審。

　　被關押逾五百三十天的李春富體形消瘦、面色蒼白、神情呆滯，即使警察走後仍不敢步入家門；李春富其後更出現暴力傾向，曾在無人看管情況下毆打其妻。

　　李春富家人前日在律師陪同下，安排李春富到精神病專科醫院北京市回龍觀醫院接受檢查，醫生其後確診他罹患精神分裂症，須住院治療。

　　「 七○九大拘捕」中，全國二十五個省其有三百一十九人被捕，包括維權律師、維權人士及其家屬，逾二百人目前已獲釋，部份人仍受當局嚴密監視中；而李和平、王全璋等著名維權律師則仍音信杳然。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd