﻿三韓女遊台遭的士司機迷姦

三名韓國女學生，日前到台北自由行期間，疑遭的士司機落藥迷暈，其中一人更遭侵犯，疑犯前晚承認犯案，士林地檢署昨日以疑犯涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，向法院申請羈押他，並獲批准。



三名韓國女學生赴台旅遊五日四夜，上周四晚上約七時，三人在包的士前往士林夜市觀光，其間姓詹司機請三人喝乳酸飲品，其中兩人到埗後不適在車廂休息，另一人則獨自遊覽，司機之後將二人載至附近偏僻地區，藉機侵犯其中一名女學生。



女生事後在社交網站透露事件，由韓國駐台人員協助報警，警方亦根據網上資料銷定疑犯身份（圖），前晚邀請他協助調查，詹其後承認落藥，並性侵其中一女；檢察官偵訊後，以疑犯涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，向士林地方法院申請羈押他，並獲批准。