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﻿北京破獲2.5億元香水走私案

2017-01-16 列印
　　北京海關近日偵破一宗大型走私香水案，涉案金額高達二億五千萬元人民幣，涉嫌逃稅超過五千六百萬元人民幣。海關去年四月稽查主要一間香水經銷商時，發現該公司進口香水歐美時存有疑點，該公司以迂迴方式，先將香水由歐美運到香港，然後再進口到北京，懷疑涉及偽造單據。當局調查後，發現該公司是透過香港空殼貿易公司，將貨物重新拆單組貨售給北京經銷商，以轉移視線逃避海關稽查。海關之後展開拘捕行動，涉案公司董事長企圖逃到外國時，在機場被關員拘捕，當局仍在調查案件中。
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