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﻿蔡英文過境三藩市參觀twitter總部

2017-01-16 列印
　　台灣蔡英文總統結束中美洲四國訪問昨晚返抵台灣。台灣傳媒報道，她過境美國三藩市期間，曾與美國國務院等人士接觸，但美台雙方均沒有公佈詳情。蔡英文亦曾前往社交網twitter矽谷總部參觀；又為行政院在矽谷成立的「亞洲‧矽谷」計劃辦公室揭幕，希望加強台美高科技合作，引進更多美國高科技人才到台灣協助發展相關產業。蔡離開三藩市返回台灣前與僑胞午宴，美國在台協會主席莫健、加州聖克拉拉市市長、加州華裔眾議員羅達倫等美方人員獲邀出席。
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