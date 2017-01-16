﻿日酒店放右翼書籍否認南京大屠殺

前晚城巴一名年逾六旬的兼職司機，駕駛雙層巴士剷上藍田一個路中分隔石壆的斜台，車身翻側，導至一死十八傷大車禍，警方昨以危險駕駛導致他人死亡罪名拘捕涉事司機，令人關注該司機的駕駛態度。巴士公司對年長司機的體檢要求亦起了疑問，巴士載客最多逾百人，一旦出事，死傷嚴重，巴士公司必須吸取今次教訓。 涉及今次車禍的兼職司機，六十一歲，曾因體檢不合格而停工，後來再檢合格獲准開工。亦有消息稱，該司機事發前一度「暈一暈」。公眾關注，究竟巴士公司的體檢制度，是否有效判斷司機健康狀況是否適合駕駛？尤其對不合格者的重檢，應否更加嚴格，這事關重大，若制度未能找出司機健康問題或隱疾，等同把逾百名乘客的性...

2017-01-16