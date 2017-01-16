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﻿日酒店放右翼書籍否認南京大屠殺

2017-01-16 列印
　　內地傳媒報道，一名內地網民日前日本東京旅遊時，在下榻的連鎖商務酒店客房內，擺放由集團行政總裁所著，否認南京大屠殺、韓國慰安婦存的右翼書籍（圖），並稱「所謂日本犯下的罪行，是美國為投下原子彈而編造的謊言」。該名網民稱，不少中韓旅客遊日均會入註該酒店，惟因書籍是以日文、英文出版，故幾乎無人對此提出疑問。酒店職員確認，客房書桌抽屜內確實攞放有關書籍，客人可隨以閱讀，甚至購買，但從無中韓客人購買或提出意見。
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