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﻿「雪有毒」北京再啟動黃色預警

2017-01-17 列印
　　內地霧霾嚴重，北京市空氣重污染應急指揮部辦公室，昨日再次啟動空氣重污染黃色預警，未有公佈何時除下。此外北京多個城區昨日下雪，降雪夾雜着污染物，被人揶揄「雪有毒」。北京市環境保護局官方微博「環保北京」十五日深夜發文指，北京十六日空氣品質預估逐步達重度污染水準，預計今日入夜後受冷空氣影響，空氣品質逐步改善。北京昨日亦下雪，因雪夾雜着污染物，專家提醒市民應打傘出行，並及時清理皮膚上的雪花，結果被網民揶揄「這雪有毒！」
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