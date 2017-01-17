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﻿蔡英文要深化「踏實外交 互惠互助」

2017-01-17 列印
　　台灣的總統蔡英文結束四國外訪行程，前晚深夜返抵台北桃園機場，她發表講話時經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰，強調未來要深化「踏實外交，互惠互助」方針。

　　蔡英文返抵台灣後隨即發表談話，強調未來外交工作，首要「踏實外交」，改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助創造雙贏的機會，其次是「深化雙邊合作方案」，未來的合作方案要把產業和市場一併考慮，指中美洲具發展潛力，要發揮自由貿易協定的效力。最後指要讓台灣把能力貢獻給世界。
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