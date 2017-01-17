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﻿ 「中國孝心地圖」浙江最孝義

2017-01-17 列印
　　內地有網民去年開始自製「中國孝心地圖」，替中國各地的打上孝心指數。浙江成為今年大陸最孝順省份，而去年墊底的東北三省排名進步，北京、上海則從後段打進今年前十名。

　　據「2017中國孝心地圖」顯示，浙江孝心指數以九十三分排得一，而江蘇則以九十二僅次其後。而一六年被歸為「不孝」的上海、北京則打進前十，分別排第五及第九名。「孝心地圖」由大數據分析員泰先生製作，他以孝敬父母的保健品銷售數據作參考，結合網絡、電話調查和數據建模分析而成。
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