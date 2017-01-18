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日報新聞 > 中國

﻿習近平籲各國 主動適應經濟全球化

2017-01-18 列印
　　美國候任總統特朗普反對經濟全球化，甚至主張貿易保護主義，中國國家主席習近平在世界經濟論壇上表示，不應將困擾世界各種問題，簡單歸咎於經濟全球化。

　　習近平昨日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會發表主題演講，表示雖然經濟全球化會帶來新問題，但現時困擾世界不少問題，均非由它導致，簡單歸咎責任無助解決難題。

　　他引用《古詩》「甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘」，指世上沒有十全十美事物，國際社會應該圍繞經濟全球化展開討論，適應、引導全球化，消解其負面影響，讓它惠及每個國家、每個民族。

　　各國應透過主動作為、適度管理，釋放更多經濟全球化正面效應；並指，經濟全球化不但為世界經濟增長提供強勁動力，更有助科技和文明進步，促進各國人民交往。
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