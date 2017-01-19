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﻿習近平晤拜登 促中美穩定合作

2017-01-19 列印
　　紐約地產大亨特朗普明日就任美國總統，令未來中美關係充滿變數，國家主席習近平日前在瑞士與美國副總統拜登會面，表示兩國關係歷盡風雨，而中美建立長期穩定合作關係，是世界各國民眾根本利益。

　　習近平周二在世界經濟論壇年會發表演說後與拜登會面，他表示，中美建交三十八年來，兩國關係歷盡風雨，但整體仍不斷向前發展。又稱，他與美國總統奧巴馬達成構建中美新型大國關係共識逾三年來，在雙方共同努力下，中美關係沿正確方向發展，兩國雙邊貿易、雙向投資規模、人員往來都創歷史新高。

　　習並強調，中美構建長期穩定合作關係，是中美乃至世界各國人民根本利益。

　　拜登則稱，美中關係是極為重要，而二十一世紀兩國繼續繁榮，亦對世界起關鍵作用，美方希望美中能繼續加深互信、擴大合作。
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