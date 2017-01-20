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﻿習近平結束訪瑞士 強調中國永不稱霸

2017-01-20 列印
■習近平強調，中國維護世界和平決心不會改變。新華社
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　　國家主席習近平結束國事訪問瑞士，離開前先後到訪聯合國歐洲總部、世界衞生組織總部、國際奧委會總部。習近平在聯合國發表演說時強調，中國維護世界和平決心不會改變，永遠不會稱霸。

　　習近平表示，不論國家大小強弱，均要實現主權平等，平等參與聯合國，世衞、世貿等組織，共同分享發展成果。他批評貿易保護主義損人不利己，呼籲全球致力維護世界和平，促進共同發展。

　　他強調，中國維護世界和平決心不會改變，永遠不會稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。
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