 Advertisement
  • 2017年1月20日 星期五
  • 21º
  • 56%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 中國

﻿佛山巴士垃圾桶爆炸六人傷

2017-01-20 列印
　　廣東省佛山市南海區日前發生兩宗巴士垃圾桶爆炸事件，警方拘捕一名二十二歲涉案男子。疑犯事後供認稱，兩宗爆炸案均為他所為，警方正調查其犯案動機。消息稱，疑犯是對社會不滿，因報復而犯案。事發在周三下午約三時三十七分，一輛巴士駛經桂城佛平三路時，車廂垃圾桶突然發生爆炸；三十八分鐘後，另一輛巴士駛至桂城三山港口路時，車廂垃圾桶內亦發生爆炸，兩宗爆炸共釀成六人受傷。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd