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﻿「新絲綢之路」貨運火車抵倫敦

2017-01-20 列印
　　「一帶一路」重點項目，跨亞歐鐵路首列貨運火車，元旦日由浙江省烏義市出發，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國七國後，周三下午抵達英國倫敦，完成全長一萬二千公里路程，為「新絲綢之路」揭開新一頁。該列貨運火車共有三十四個車廂，載有衣服、皮包、家具等貨物。新路線有助降低中英間貿易貨運時間、成本，在試營運階段實行每星期一班車。
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