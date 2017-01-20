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﻿鄂州艦正式編入東海艦隊

2017-01-20 列印
　　舷號五一三的新型國產導彈護衞艦鄂州艦，前日在東海艦隊福建軍港舉行入列命名授旗儀式。鄂州艦艦長八十九米，滿載排水量一千三百噸，最大航速二十五節，具有良好操縱性能、續航力強、攻防性能強、高度自動等特點。護衞艦配裝備艦炮、防空導彈、反艦導彈、魚雷、近程武器等，並可攜帶一架反潛直升機。
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