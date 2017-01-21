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﻿破翻新蘋果手機騙案　粵公安拘四青年

2017-01-21 列印
■行動中警方檢獲八十九部翻新手機，一百一十八件半成品及大批手機零件。網上圖片
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　　廣東省公安早前搗破一宗以翻新蘋果智能手機冒充新機出售騙案，行動中拘捕四名青年，檢獲多部翻新機、零件。警方估計，過去半年有近百誤墮陷阱，涉案金額逾十萬元人民幣。

　　廣東省佛山市順德區勒流街道派出所早前接獲民眾舉報，表示去年十月有賣家在網購平台聲稱，只需支付一千九百元人民幣，便能購得價值數千元的蘋果智能手機iPhone 6，更保證是原廠正貨。受害人向對方支付一千九百元人民幣保證金後，賣家失去聯絡，受害人遂報警求助。

　　警方經調查後，發現涉案疑犯主要在深圳活動。上月二十八日，警方突擊搜查深圳市福田區一住宅，發現該單位實為翻新手機工場，行動中拘捕一男三女，年齡介乎十八至二十三歲；並檢獲八十九部翻新手機，一百一十八件半成品及大批手機零件。

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