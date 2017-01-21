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﻿福建軍用直升機 墜毁爆炸三傷

2017-01-21 列印
■現場火光熊熊，冒出滾滾濃煙。網上圖片
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　　福建發生疑似解放軍武裝直升機墜毀爆炸事件，造成三人受傷，當地政府稱，消息有待軍方發佈。

　　事發在前晚約七時，福建省泉州市泉港區界山鎮下朱尾村附近，發生疑似直升機墜毀意外，現場火光熊熊，冒出滾滾濃煙。警方封鎖事發現場，多輛消防車趕往現場滅火；據悉，有三名傷者送院治療。

　　泉港區宣傳部表示，已接獲上級通知，所有消息由軍方發佈，目前並無任何消息。

  軍事觀察人士認為，官方通報中提到「以軍方口徑為準」，推測該肇事直升機屬於軍機，而最大可能性是「武直10」直升機。
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