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﻿前天津市長黃興國涉受賄被扣查

2017-01-23 列印
　　最高人民檢察院決定，立案調查天津市前市長黃興國（圖）涉嫌受賄罪案，並對其採取強制措施。

　　最高檢昨透過官網宣佈，檢察院日前經審查後，決定立案調查黃興國涉嫌受賄罪案，並對其採取強制措施，案件目前仍繼續偵查。

　　一九五四年出生的黃興國曾長期在浙江工作，二○○八年升任天津市長，一四年十二月接任天津市委代書記。一五年天津港釀成逾一百六十死的大爆炸後，黃曾在記者會上聲稱，自己對事件負有不可推卸責任。

　　中紀委去年九月宣佈，黃興國涉嫌嚴重違紀，對其展開調查；同月免去其市委代書記、市長職務；本月初中紀委更宣佈開除黨籍公職。
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