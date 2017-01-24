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﻿雙胞胎熊貓BB見遊客

2017-01-24 列印
　　重慶動物園雙胞胎大熊貓「大雙」、「小雙」出生逾半年後，周日首次與遊客見面。動物園正為雙胞胎、去年十月出生的另一隻熊貓寶寶公開徵集名稱，民眾可於下月底前向園方提供建議。

　　雌性大熊貓去年七月誕下龍鳳胎大雙、小雙，為保證兩兄妹同時存活，園方採用人工育幼及換崽技術，兩隻熊貓寶寶目前健康狀況良好，大雙體重已超過十三公斤，小雙亦有十三公斤。

　　由於兩兄妹已初步適應室外環境，動物園周日遂容許遊客進入動物園熊貓館熊貓室外運動場，探望雙胞胎。

  動物園正為雙胞胎、去年十月出生的另一隻熊貓寶寶公開徵集名稱，民眾可於下月底前向園方提供建議，園方會選出十組再進行投票，以得票率數最高三個名字為大熊貓命名。
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