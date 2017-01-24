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﻿習近平訪張家口冬奧場地

2017-01-24 列印
　　繼二○○八年夏季奧運後，北京再奪得二○二二年冬季奧運主辦權，習近平昨前往比賽場地之一、張家口崇禮滑雪場視察，並觀看民眾滑雪和交流，他得悉對方只是業餘滑雪愛好者時，認為其滑雪技術已十分專業，且誇讚他們是中國雪地運動先驅。他強調，作為國家健康行動、體育行動重要組成部份，中國需要發展冰雪運動這種新興運動。張家口是二○二二年冬季奧運會合辦城市，其中北京承辦所有冰上項目，延慶和張家口將承辦雪上項目。
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