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﻿安徽長者幫攔花車勒索

2017-01-24 列印
　　安徽近日出現一批長者，在路上「攔途截劫」結婚車隊，要求司機留下「買路錢」方可通過。網上流傳片段顯示，一隊結婚車隊日前駛經安徽省阜陽市阜南縣一條道路，等條燈號時突然有多名長者重重包圍車隊，要求司機給予喜糖、喜煙、喜錢，部份人更橫臥馬路阻止汽車行駛，更引致交通擠塞。司機報警並下車勸說，但長者不為所動，他們甚至無視警員。最後，司機為免耽誤吉時，只有派利是，長者達到目的後自行解散。
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