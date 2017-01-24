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﻿日媒指遊客質素削滬迪園人氣

2017-01-24 列印
　　上海迪士尼樂園開業半年，至今共錄得逾五百六十萬人次入場，惟開園初期的萬人空巷情況卻不復見。日本傳媒分析後，認為除樂園門票定價昂貴外，遊客爭先恐後、插隊、邊走邊吸煙等情況屢見不鮮；倘若機動遊戲機故障停止操作，遊客更會起哄集體要求退票。雖然迪士尼與內地其他娛樂設施相比，服務質素較高，但有關行為卻令遊客無法體驗迪士尼奇幻氣氛，大大削弱其魅力。
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