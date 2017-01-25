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﻿蜀破冒牌酒工場拘13人

2017-01-25 列印
　　農曆新年期間，不少內地民眾會在聚會間飲用高級白酒，令多種白酒售價由去年十月起不斷攀升，更有不法商人借機製售假酒。蜀警日前搗破一個冒牌酒工場，拘捕十三人。

　　內地傳媒報道，以茅台為代表的高級白酒，售價由去年十月起不斷攀升，其中「五十三度飛天茅台」售價較元旦前上升八百元人民幣，升幅近三成九；有經銷商稱，高級白酒庫存達到歷史新低，市場復甦情況遠超想像。

　　需求增加、價錢飆升吸引不法商人借機售假酒，四川省都江堰警方本月十二日在邛崍冉義鎮搗破一個冒牌酒工場，工場隱藏於廢物回收站內，兩邊堆滿大量尼龍袋及油桶，衞生惡劣，工人清洗由酒家收購的舊酒樽後，會注入廉價白酒，再貼上冒版標籤，再行銷全國，警方在行動中拘捕十三人，估計金額達百萬元人民幣。

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