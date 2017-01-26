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﻿台櫃員機盜領案三被告判監五年

2017-01-26 列印
　　台灣第一銀行去年七月有四十一部自動櫃員機，不斷吐出鈔票。警方調查後發現有人植入惡意程式，藉機盜取八千三百二十七萬新台幣（約二千零六十萬港元），當局事後拘捕三名外籍疑犯，起回逾七千七百萬元新台幣（約一千九百港元）贓款，並通緝其餘十九名潛逃離境涉案人士。台北地方法院昨裁定，三名外籍被告妨害電腦使用等罪名成立，各人判監五年有期徒刑，罰款六十萬元新台幣（約十四萬八千港元），各人可提上訴。
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