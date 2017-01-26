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﻿陸慷強調南海爭議與美無關

2017-01-26 列印
　　美國總統特朗普上任後，美國、中國、台灣三方關係會否有變化備受外界關注。外交部發言人陸慷（圖）日前接受美國全國廣播公司訪問時稱，南海範圍屬中國領土，中國有權在島嶼上作任何建設，美方不應將南海視作國際水域；強調，南海爭議應透過各相關國家商解決。至於若特朗普進一步承認台灣地位，中國會如反應，陸慷表示，中方不會預先判斷美國做法，但明言「一中政策」是中美關係根基」，「一個中國」觸及中國核心利益，絕不會淪為談判籌碼。
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