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﻿湖南爆竹店前試燃釀火災六死

2017-01-26 列印
　　不少內地民眾會在農曆新年期間燃放煙花爆竹，湖南一間煙花爆竹店未到新年已發生火警，釀成六人死亡。事發在周二晚上約九時八分，湖南省岳陽市經濟開發區中南大市場一煙花爆竹店突然起火，當局接報後派出十四輛消防車、八十四名消防員到場救，火勢於深夜十一時二十分撲熄，火警導致六人窒息死亡。當局調查後，初步相信有群眾購買煙花爆竹後，在店外十米外放鞭炮，意外發射到店內，引發大火，當地三名官員已被免職問責。
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