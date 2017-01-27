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﻿珠海「土豪村」賣地致富　村民每人分25萬

2017-01-27 列印
■不少村民收款後，興奮得在網上公佈「一夜致富」消息。網上圖片
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　　明天是農曆大年初一，珠海一條村二千名可以「過肥年」，因為該村去年透過賣地獲得五億元人民幣分紅，每名村民平均可分得約二十五萬元人民幣。

　　內地致力推動城市化，發展時往往要徵收大量土地，擁有豐富土地資源的農村往往會賺得豐厚利潤。廣東省珠海市斗門區岸坭灣村近日成為省內最新「土豪村」，該村去年透過賣地獲得五億元人民幣分紅，每名村民平均可分得約二十五萬元人民幣，首期十萬元人民幣已在周一開始分發，不少村民興奮得在網上公佈「一夜致富」消息；更有人將二百萬現鈔放滿長枱的相片上載微博。而第二期十五萬元人民幣則於農曆新年後發放。

　　據悉，珠海不少農村靠賣地致富，橫琴新村、三灶魚弄村等村曾因徵地拆遷，每戶村民獲得超過五百萬元人民幣補償。
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