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﻿亞冬會中國團獲安排住APA以外酒店

2017-02-01 列印
　　日本連鎖酒店集團APA，因在客房內擺放否認二戰史實的右翼書籍，惹起中韓等鄰國不滿，由於今月在北海道札幌市等地舉行的亞洲冬季運動會，該酒店會充當亞運村，亞冬會組委會計劃將中國代表團安排入住市內其他酒店。

　　APA事件在內地引起軒然大波，官民紛紛呼籲抵制酒店，鑑於札幌市南區APA酒店是今屆亞冬會亞運村之一，亞奧理事會及中國奧委會日前均提出，不讓中國代表團入住該酒店要求，組委會計劃安排代表團入住市內另一間充當亞運村的札幌王子酒店，正展開相關協調工作。

　　本月舉行的札幌亞冬會共有三十一個國家、地區代表參加，大部份安排入住APA酒店，酒店日前已表明，會將右翼書籍撤出客房。
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