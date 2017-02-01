﻿亞冬會中國團獲安排住APA以外酒店

自發生皮耶要求離隊風波後，韋斯咸反而英超二連勝，獨取三球的中鋒安祖卡路爾直指此事反令眾將更團結，變相因禍得福。鐵錘幫今晚主場對聯賽近四次作客三負的曼城隨時爆出新春大冷全取三分，主勝單注或過關皆宜！ 上季英超排第七的鐵錘幫今季因皮耶演出失色而退步，後者上月初要求轉會被領隊比歷雪藏，鐵錘幫反而連續兩場聯賽入三球擊敗水晶宮及米杜士堡。近兩仗入三球的安祖卡路爾直言，韋斯咸因禍得福：「十二月時己隊分開各個小圈子，成績每況愈下，但皮耶風波令大家重新團結起來。」 放走皮耶 士氣更強 這名犯眾憎的法國國腳已重投馬賽，鐵錘幫有望報回上月英足盃吞藍月五蛋之仇。曼城英超近四場客戰僅一勝...

2017-02-01