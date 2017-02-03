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﻿特朗普千金赴華使館「拜年」

2017-02-03 列印
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　　位於美國首都華盛頓的中國駐美大使館，周三舉行春節招待會，美國第一千金伊萬卡帶同女兒赴會，由駐美大使崔天凱親自接待，其女兒阿拉貝拉更用中文說「謝謝」。

　　伊萬卡當晚約八時十五分帶同四歲女兒抵達中國大使館，出席「歡樂春節——中國文化之夜」招待會，期間由崔天凱陪同觀賞中國傳統表演，並與表演人員合影，而阿拉貝拉顯得有點害羞，當她收到兔子剪紙後，竟用中文清楚地說聲「謝謝」，母女二人逗留約三十分鐘後離開。

　　崔天凱致辭時稱，文化交流有利於增進中美人民對彼此文化了解，拉近兩國人民距離；中美關係歷經風雨，取得長足進展，不論遇到甚麼困難和挑戰，雙方應始終以合作、非衝突對抗方式共同應對。
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