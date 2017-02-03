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﻿穗警破詐騙集團拘14人

2017-02-03 列印
新華社
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　　廣州警方搗破冒認航空公司，藉機票改簽名義行騙的電訊詐騙集團，涉案金額達百萬元，拘捕十四名疑犯。

　　廣州一名男子去年十一月準備乘飛機到新疆烏魯木齊時，收到航班取消短訊，並要求他致電客務熱線改簽或退票，由於短訊內姓名、航班等資料無誤，受害人不虞有詐致電對方辦理手續，並根據自稱航空公司職員指示，到自助櫃員機上辦理「退款手續」，隨後查帳時赫然發現，有四萬三千元人民幣轉帳至一個陌生帳戶。

　　海珠警方接報後展開調查，發現一海南男子涉案，廣州、海南警方聯合調查發現，該名男子是詐騙集團首腦，該集團組織嚴密。警方上月兵分多路採取行動拘捕十四名疑犯。
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