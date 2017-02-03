﻿台北機場捷運試業一個月

法國中場皮耶幾經波折重返馬賽，今晚勢首度替球隊出戰法甲作客梅斯。此子剛於周二晚法足盃後備上陣已深感球迷支持，今仗誓言領軍全取三分作為回報，加上客軍對賽往績一面倒佔優，客勝可放心捧場。（TVB網絡電視303頻道周六凌晨3:45直播） 皮耶一度不獲韋斯咸放行，直到剛過去的周日才落實以三千萬歐羅（約二億五千萬港元）重投馬賽和簽約四年半，並且周三馬上於法國盃三十二強加時2:1勝里昂一戰後備上陣。他揚言全力領軍爭取成績，以答謝球迷的支持：「我踏上球場時球迷的歡呼聲震撼全場，我承諾要以勝仗來報答他們！」 馬賽各賽事近六次作客僅逢一敗，對戰梅斯又告五連捷，包括作客對賽二連捷，今晚...

2017-02-03