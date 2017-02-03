 Advertisement
  • 2017年2月3日 星期五
  • 18º
  • 70%
熱門： 曾俊華林鄭月娥鄭秀文性交轉運林鄭

日報新聞 > 中國

﻿台北機場捷運試業一個月

2017-02-03 列印
網上圖片
Previous Next

　　由規劃到落成啟用經歷二十年，連接桃園機場與台北市的機場捷運昨起開始為期一個月試營運，吸引大批民眾預約試乘。有幸可在首天試乘的民眾早早在車站等候，他們在車站、月台、列車前拍照留念。台北市民陳女士對記者說，捷運通車後，從台北市往返桃園機場非常方便，且可在捷運站辦理登機、行李托運手續，毋須帶着大包小包去機場。機場捷運試運營一個月後，將於三月二日正式營運，屆時由台北市前往機場，車程只需約三十五分鐘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd