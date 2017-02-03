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﻿江西降「黑雪」疑涉違法排污

2017-02-03 列印
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　　江西省萍鄉市開發區上柳源村民，在農曆大除夕發現天降「黑雪」，不僅農田鋪滿黑色粉狀物質，居民亦擔心田裏農作物受污染無人敢吃，河上竹竿更是一下子染成黑色。村民透露，過去亦曾發生類似狀況，情況以今次最嚴重，懷疑與附近工業園炭黑化工廠違法排污有關；更有村民痛斥為何年三十晚都不能讓老百姓好好度過。有網友得悉事件後，在微博諷刺居民要感謝政府「雪中送炭」。當地環保局接到消息後，表示由於工廠在新年期間停工，要待復工後才可派員前往去調查污染狀況。
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