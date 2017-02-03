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﻿央視主持誤報古鎮歸屬地致歉

2017-02-03 列印
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　　重慶市沙坪壩區磁器口古鎮農曆新年期間人潮如鯽，內地不少傳媒均派員到場採訪，惟中央電視台主持朱廣權報道時，因工作人員在讀稿機錯誤將磁器口古鎮歸屬地由重慶寫作成都，令其報道失誤。事件在網上引起廣泛討論，朱廣權翌日在節目中向公眾致歉，表示私自「拱手」將磁器口「送」予成都，為此感到萬分抱歉，希望磁器口和網友能夠原諒失誤。磁器口古鎮位於重慶市沙坪壩區嘉陵江畔，始建於宋代，是嘉陵江邊重要的水路碼頭，曾經繁盛一時。
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