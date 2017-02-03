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﻿內地春節假結束迎回程高峰

2017-02-03 列印
　　內地為期七天的農曆新年假期今日結束，全國各地昨日出現旅遊、探親、公務回程客流高峰。多地鐵路局均增開列車班次，其中以前往北京、上海、廣州等一線城市火車票較為緊張。民航方面，熱門航線包括由哈爾濱、三亞、北海、南昌等地往廣州；長春、瀋陽等地前往北京方向；長沙、大連等地前往上海方向；合肥、重慶前往深圳方向。而全國各大城市周邊高速公路、主要運輸通道車流明顯增加，交通變得擠塞；浙江省高速公路許多路段塞車，車龍綿延近五公里。
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