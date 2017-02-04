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﻿吉普車長安街翻側起火

2017-02-04 列印
　　「兩會」下月在北京揭幕，京城保安日漸加強，天安門廣場前面長安街昨晨發生有吉普車翻側意外，造成兩人受傷。目擊者稱，涉事車輛是故意衝撞攻擊，但北京警方並無公佈詳細資料。

　　北京交警昨日在於官方微博指出，清晨約七時二十分，國家博物館北側發生一宗交通意外，一輛由東向西行駛的機動車失事翻側，導致司機及一名騎單車途人受傷送院，二人均無生命危險，意外成因尚待調查。

　　網上流傳片段顯示，事發地點是長安街天安門城樓前，肇事車輛四輪朝天，且冒出白煙並伴有火光，遠在數十米外亦清晰可見。警方封鎖現場，驅趕圍觀民眾，多輛警車亦在場。

　　目擊者稱，涉事車輛是故意衝撞攻擊；亦有人指是軍車肇事，但北京警方並無公佈詳細資料。二○一三年十月，天安門金水橋曾發生汽車襲擊事件，造成兩名遊客死亡。
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