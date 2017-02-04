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﻿特朗普外孫女賀年片逾百萬點擊

2017-02-04 列印
　　美國第一千金伊萬卡周三帶女兒阿拉貝拉出席中國駐美大使館新春活動後，周四在社交網站facebook、twitter上載阿拉貝拉用中文唱賀年歌片段。片段中阿拉貝拉一邊手持醒獅公仔左右搖擺，一邊用標準中文輕柔唱歌，最後她向觀眾送上一個飛吻並且鞠躬致謝，短片上載後已有逾百萬人次觀看。伊萬卡亦留言說，女兒為農曆新年特意學習該首歌，祝福每個人有一個精采新年。
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