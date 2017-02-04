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﻿少女被機動遊戲拋出墮地亡

2017-02-04 列印
　　重慶一個遊樂場發生恐怖意外，一名少女從機動遊戲墮下死亡。事發在昨午約二時，一名十六歲少女在重慶市豐都縣朝華公園乘坐機動遊戲「遨遊太空」，遊戲高速轉動期間，疑因安全帶斷裂，少女被拋出座位，她初時極力握住扶手，但因離心力太大，少女最終被拋到半空後墮地重傷，公園工作人員到場為其急救，並召喚救護車到場，惟少女送院搶救後傷重不治，當局正調查意外成因。
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