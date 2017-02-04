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﻿六歲女童路邊如廁遭輾死

2017-02-04 列印
　　江西省贛州寧都縣周二發生致命交通意外，一名六歲女童獨自在街上，其間女童疑似內急，邊行邊脫褲，之後便蹲在地上小便；約十秒後，一輛小巴駛經現場，懷疑司機未有察覺女童，直接輾過對方，直到車子突然跳躍一下，司機方停車。途人見狀報警，救護車到場將女童送院搶救，惟因傷勢過重不治。警方事後以涉嫌交通肇事刑事拘留司機。事件在網上引起爭論，有人認為女童是因為家長疏於照顧致死；亦有人指責司機態度冷漠。
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