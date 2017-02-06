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﻿愛情投保 脫單身可獲理賠

2017-02-06 列印
　　近年社會上出現不少「剩男剩女」，內地有人看準當中的商機，推出各式愛情保險，部份更令人嘖嘖稱奇，例如投保的雙方在三年後成功結婚，可以在婚禮上獲得一萬朵玫瑰花等，網民就此議論紛紛，有人稱讚浪漫，亦有人批評將情感作為商業化的噱頭。

　　內地關於愛情保險的種類不少，例如「單身狗戀愛險」，其價格只要人民幣一元到五元，只要投保者購買日計起半年內，若是「脫單」成功，便最高「理賠」九元九角有長長久久之意，另外亦有投保的雙方在三年後成功結婚，可以在婚禮上獲得一萬朵玫瑰花等保險，噱頭十足。

　　陝西省社科院副研究員謝雨鋒認為，有關保險產品以三年為期限，反映時下年輕人的戀愛穩定性不高的問題。
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