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﻿「新春相親」專業男輕熟女最吸引

2017-02-06 列印
　　內地相親活動近年蔚然成風，有內地相親網站對會員進行抽樣調查，發現到逾九成會員表示會在新春期間參與相親活動，當中超過一半透露打算出席八次以上的「新春相親」，而且調查反映出內地男性比較喜歡事業型輕熟女，特別是二十八歲從事會計、護士及行政人員職務的女性，至於內地女性則對三十三歲的成熟專業男士有好感，例如理財師、公務員等。另外，調查又發現到表示自己在新春時期感受到「相親」壓力的一群，普遍來自中國經濟發達的地區，例如北京、上海、廣州及深圳。
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