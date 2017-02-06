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﻿十架蘇-35今年將交付中國

2017-02-06 列印
　　據環球網援引塔斯社報道指，有俄羅斯對外軍事技術合作領域的消息人士透露，俄方將在本年內向中國交付第二批共十架的蘇-35戰鬥機，並於明年前完成所有合約，將最後十架戰鬥機交付中方，俄中兩國在去年簽署有關的合同。蘇-35是俄羅斯第四代多功能戰鬥機，配備多項先進裝置，包括矢量發動機等，最高時速可以達到二千五百公里，而最大航程達三千四百公里，作戰半徑亦有一千六百公里。據美國《國家利益》雙月刊的報道，蘇-35更是排在俄羅斯最可怕武器排行榜的榜首。
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