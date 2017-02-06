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﻿貴州醫生帶64名精神科病人「跳槽」

2017-02-06 列印
　　早前貴州有醫生私下帶領六十四名精神科病人集體出走「過檔」另一所醫院，而貴州貴航貴陽醫院發出聲明，指院方的精神科主任楊紹雷，在未有通知醫院情況下，於上星期一（一月三十日）將逾六十名患者帶離醫院，警方其後確認病人全部被帶到貴陽市第六人民醫院，情況都穩定。醫院強調有關舉動是一宗有計劃、有組織的行動，不排除採取法律途徑追究，而事件中的楊紹雷主任回應時表示，自己已給患者辦妥出院手續，但院方在系統後台撤銷了這些手續，楊重申轉院前都獲病人家屬同意。
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