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﻿廣西：無領導吃穿山甲

2017-02-08 列印
　　近日一則有關二○一五年七月十五日「廣西官員請吃穿山甲」的微博引發社會廣泛關注，據悉有關活動是「投資廣西，走向東盟︰二○一五年香港企業廣西行」，當中有香港企業考察團二百餘人參加，其間懷疑有官員以穿山甲設宴招待，不過廣西壯族自治區投資促進局表示，本次活動是嚴格按照中央八項規定精神和自治區公務接待的有關規定開展，而且仔細辨認圖片，指用餐者中沒有該局任何領導或工作人員。
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