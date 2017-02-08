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﻿台狠父殺子女復自殺

2017-02-08 列印
　　台灣日前發生家庭倫常悲劇，據台媒報道上周日（五日）台北市北投區一名四旬父親疑因夫妻關係不睦，乘妻子夜出未歸之際，於夜深時分以割喉手法意圖殺害睡着的子女，當中其十四與十三歲的子女雙雙失救而死，只有年僅十六的長女僥倖生還，事發後醒來報警求助，而父親亦在行兇後刎頸自殺。

  據報當地警方在疑兇家中發現遺書，內容指妻子是「賤人」，貪慕錢財虛榮和愛面子。
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