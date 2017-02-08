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﻿中國器官捐贈者五年內超美

2017-02-08 列印
　　梵蒂岡一連兩日舉行「反對器官販賣全球峰會」，中國前衛生部副部長、現任人體器官捐獻與移植委員會主席黃潔夫，率領高層代表團出席，是中國第一次獲邀出席由國際權威組織舉辦的器官移植領域峰會，黃形容中國在停用死囚器官移植有重大進展，又對中國器官捐贈者五年內超越美國感樂觀。

　　黃潔夫指中國在器官移植的改革緩慢及非常困難，不過自從前年起全面停止利用死囚器官移植後，這方面已取得重大進展，希望藉此行讓外界了解中國器官移植的情況，他提到去年中國的器官捐贈數字按年增加五成，破四千宗，又有信心未來五年中國器官捐贈者會超越美國。另外有人權組織期望峰會要求中國提升透明度，提供有關器官移植的資料。
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