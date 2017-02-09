﻿五歲拍「婚照」19年後重逢定結良緣

十九年前，中國河北省鹽山縣的兩家照相館因交情甚好，於是忽發奇想，讓兩家的小朋友，五歲的高天當小新郎、四歲的高林當小新娘，拍攝一輯「結婚照」。可惜高林八歲那年搬家後，雙方家長雖然有保持聯絡，但二人一直沒有再相見。事隔十九年，直至二○一四年，高天的父親帶著他去探望高林的父母，湊巧高林也在家，再見面時雖然顯得有點陌生，但因為二人性格相投，重逢後愛苗悄悄滋長，最終克服了遠距離戀愛的考驗，後來更修成正果，互許終身。