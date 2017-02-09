五歲拍「婚照」19年後重逢定結良緣
大會：無法滿足所有更換要求 渣馬戰衣不稱身 風波未息
一年一度渣打香港馬拉松將於周日舉行，未開跑先鬧出「戰衣風波」！大批跑手投訴大會發出大一個碼的跑衣，衣不稱身。渣馬籌委會主席高威林承認今年訂製的跑衣尺碼與實際需求有差異，如果跑手想更換，可致電大會熱線查...
2017-02-09
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三星天津電池廠起火 600工人急疏散
南韓三星公司去年推出的智能手機Galaxy Note 7引起爆炸風波後，生產電池的三星工廠同樣「惹火」！一間位於天津的三星工廠昨早發生大火，六百名工人即時疏散，網上流傳廠房冒出濃煙的相片，至中午消防將...
2017-02-09
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YouTuber隨時直播互動
多個網上社交平台已推出直播功能，全球最大影片網上平台YouTube近日終於宣佈推出行動直播功能（Mobile Live），YouTuber可透過手機進行即時直播跟粉絲互動！新功能同時支援iOS和And...
2017-02-09
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半山壹號寫意大廳堂 天台私家泳池
半山壹號坐落於傳統豪宅區何文田，是區內少數屋苑混合分層及洋房之建，如是次介紹為雙號洋房，洋房天台設有私人泳池，方便住客時享受暢泳樂趣。至於室內佈局以淺色為主，配以偌大窗戶及地毯，大大提升空間感之餘，更...
2017-02-09
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中美貿戰恐波及台韓 美股觀望業績險守兩萬
受能源股拖累下，美股杜指早段回落，但仍於紀錄高位徘徊。科技股為主的納指在前日創出紀錄高位收市後，早段亦追隨大市回落。至今晨四時，杜指最新報20043點，跌46點。另外，高盛分析師認為，若中美爆發貿易戰，這兩大全球經濟體的經濟產值都會因而下降，並拖累南韓和台灣等。 杜瓊斯工業平均指數早段曾跌74點，報20015點，仍守於20000點關口；至今晨四時報20043點，跌46點；納斯達克指數報5678點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報66.08港元，較香港收市價跌0.42港元；中移動（005）美國預託證價格報88.75港元，較香港收市價升0.25港元。 油價下跌 ...
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拿姆一生未「紅」 紳士掛靴
拜仁慕尼黑隊長拿姆上周末為母會第五百次上陣，周二德國盃十六強主場1:0淘汰禾夫斯堡前才領取獎賞，豈料完場後即宣佈季尾掛靴。這名三十三歲守將職業生涯至今從未領取紅牌，退役後亦拒絕出任球會體育總監瀟灑離開球圈，球場內外貫徹其紳士作風。 上周六德甲主場1:1和史浩克04是隊長拿姆第五百次為拜仁披甲，今仗賽前獲主席路明尼加送贈鮮花致謝。這名自十一歲已加入球隊青年軍的忠臣，本場繼續踢出高水準，領軍由翼鋒杜格拉斯哥斯達一箭定江山小勝狼堡，連續十年躋身德盃八強。拿姆更趁着這大日子正式公佈退休的決定：「我考慮退休這問題已經超過一年，期間不停問自己是否可以踢下去。我認為自己到球季完結...
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頂級新版 Tiguan2 R-Line強裝跑魅
福士最近替新款Tiguan2追加380TSI R-line四驅頂級版，引用源自GTI的220ps馬力2公升Turbo引擎，並加上全套專用R-line配件、強化避震和二十吋胎軨，跑格非凡。 文：彭志...
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情人節 秘密行動 大肚周汶錡買十萬名錶冧夫
城中富豪劉鑾雄多年來豪花億元購買過千個HERMÈS手袋贈至愛，係世界級VVIP係人都知。鍾意HERMÈS又何止大劉一人，好似靚媽周汶錡和袁詠儀都係超級忠粉。日前傍晚，佗B逾八個月的索媽周汶錡，獨自挺巨...
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社論——居屋穩民心 多多益善
新一期居屋將於下月底接受申請，消息一出，引起極大關注，事關部份單位「超筍」，在現今私樓貴得令人咋舌的環境下，居屋必定出現爭崩頭現象，而在可見的短中期內，無殼一族要上車，私樓無望，唯有依靠居屋。政府要持之以恒建造更多居屋之餘，也要從公屋富戶政策和綠白表分配比例入手，作出調整，讓更多人可以購買居屋。 樓價不斷飆升，一個市區小型單位，動輒六、七百萬元，首期便要二百多萬，按揭負擔沉重，私樓已經脫離不少中下階層可以負擔的範圍，故此新一期居屋備受注視。按房委會計劃，這一期將出售二千零五十多個單位，分別位於彩虹及梅窩，以市值七折定價出售，最平的居屋位於梅窩，僅售一百三十九萬元，交通較為不...
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告東尼1100W捧兩盃
昨晚告東尼憑「駟寶」和「牛精叻仔」起孖，並且包辦紀利華木球會盃及義勇軍盃，在港從練後已取得一千一百場頭馬，踏入新里程。至於沈集成憑「合一」及「大英雄」梅開二度，騎師王則是取得一冠三亞的蘇兆輝。此外，祈...
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